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Оголошений у розшук суддя Вовк заявив, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит

Вовк зазначив, що оскільки йому не вручили повідомлення про підозру, він не є підозрюваним.

Оголошений у розшук суддя Вовк заявив, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит
Фото: Ukranews.com

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит у Національне антикорупційне бюро згідно зі встановленим законом порядком.

Про це він написав у фейсбуці.

"Вчорашній вечір приніс новину про те, що мене і ще чотирьох колег оголосили в розшук. Повідомлення про це з'явилося на сайті органу, який з якогось непорозуміння носить назву, що не відповідає його істинному призначенню. Там стверджується, що ми не з'являємося на допити по якійсь справі, яка стосується спроби захоплення державної влади. Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, сподіваюся, у НАБУ ще не забули. Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК", - заявив Вовк.

Він також наголосив, що оскільки йому не вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку, він не є підозрюваним.

"А як вчать на юридичному факультеті - немає підозри, немає процесуального статусу. Ні я, ні мої колеги не є підозрюваними у справі, а проведення слідчих дій з нами у такому статусі, як і застосування будь-яких кримінально-процесуальних заходів, очевидно, свідчить про порушення закону з боку НАБУ", - додав Вовк.

Він зазначив, що продовжує спокійно виконувати свої обов'язки - на своєму робочому місці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника, а також суддів цього суду та двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Перед цим керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру Вовку і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

17 липня повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК, заступнику голови суду, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації.

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