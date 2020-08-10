Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці

Деснянський районний суд Києва виніс вирок колишньому народному депутату Олександру Шепелеву. Його засудили до семи років в'язниці за спробу втечі з України, перебуваючи під арештом.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Шепелева в 2013 році затримали в Угорщині, українські правоохоронні органи підозрювали його в причетності до низки злочинів. У 2014 році його видали Україні, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, проте йому вдалося втекти з лікарні швидкої допомоги і покинути країну.

Деснянський суд визнав його винним у втечі 6 липня 2014 року, а також у дачі хабарів співробітникам органу Пенітенціарної служби України за створення умов для втечі. Колишнього нардепа засуджено до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 8500 гривень і конфіскацією майна.

Українські суди розглядають щодо Шепелева ще кілька кримінальних проваджень. Окрім справи про розкрадання грошей "Родовід Банку", його звинувачують в організації вбивства банкіра Сергія Кириченка в 2003 році в Донецьку; замовленні вбивства віцепрезидента "Родовід Банку" Сергія Дядечка та полковника МВС Романа Єрохіна в 2006 році.

Нагадаємо, Шепелева звинувачують у розкраданні коштів "Родовід Банку" на суму понад 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315,3 млн грн у березні-травні 2009 року.

У липні 2013 року Шепелев був затриманий в Угорщині. Його екстрадували в Україну в березні 2014 року, однак 6 липня Шепелев утік з лікарні, куди був переведений з СІЗО.

У березні 2015 року на підставі міжнародного ордера Інтерполу Шепелква затримали російські правоохоронці в підмосковному селищі Горки.

У серпні 2016 року ГПУ також відкрила кримінальну справу за фактом державної зради екснардепа.

Шепелева затримали 8 лютого 2018 року біля Києва. При ньому знайшли документи "МГБ ДНР", в зв'язку з чим колишньому депутату закидають державну зраду.