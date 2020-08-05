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Суд передав в управління АРМА 7 мисливських собак оточення Януковича

В АРМА передано майно готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі.

Суд передав в управління АРМА 7 мисливських собак оточення Януковича
Фото: vyshgorod.olx.com.ua

Вищий антикорупційний суд передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, низку нерухомого та рухомого майна оточення колишнього президента Віктора Януковича в Сухолуччі Київської області, зокрема 7 собак мисливських порід.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Відповідно до них, у 2015 році Печерський районний суд наклав арешт на майно готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі, урочище "Акація", що належить "Будинку Лісника".

Арешт майна був накладений у рамках розслідування НАБУ справи про причетність Януковича і його оточення до незаконного привласнення мисливських угідь у Сухолуччі.

30 липня Антикорупційний суд передав в управління АРМА майно готельно-ресторанного комплексу, в тому числі мангали, альтанки.

Крім того, в управління АРМА передано кілька будинків відпочинку, в яких знаходяться опудала кабана, лося та лисиці на дерев'яній підставці, шкіра кабана з головою, статуетка оленів на дерев'яній підставці, камін, картина "Собаки на сіні", опудало вовка, макет риби-щуки, опудала оленя, сови і норки на дерев'яному брусі, картина із зображенням птахів і собак, шафа для напоїв, декоративна люстра з елементами рогів.

Також АРМА передано сауну і вольєр із собаками.

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Джерело: "Українські новини"
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