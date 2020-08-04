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У Польщі затримали ще одного підозрюваного у справі ексглави "Укравтодору" Новака

Польський підприємець пов'язаний із компанією, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні.

У Польщі затримали ще одного підозрюваного у справі ексглави "Укравтодору" Новака
Фото: ngopole.pl

У Польщі затримали ще одного підозрюваного у справі колишнього очільника "Укравтодору" Славоміра Новака. Затриманий - польський підприємець, пов'язаний із компанією, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні, передає Польське радіо.

"Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.", - сказала речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняж.

Екскерівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодору") у 2016-2019 роках Славоміра Новака затримали у зв’язку з обвинуваченнями у корупції разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Слідчі з України стверджують, що під час роботи на своїй посаді в Укравтодорі Славомір Новак незаконно брав хабарі за замовлення на побудову доріг. У корупційних схемах брали участь двоє інших чоловіків. Оскільки справа стосується осіб, пов’язаних із Польщею, до розслідування приєдналися польські правоохоронні органи.

Наразі Славомір Новак перебуває під арештом. Його адвокати оскаржили запобіжний засіб, але засідання суду ще не відбулося.

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