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До Окружного суду Києва подано позов про некомпетентність членів НКРЕКП

Повноваження 4 із 7 членів регулятора не є чинними з 1 лютого 2020 року.

До Окружного суду Києва подано позов про некомпетентність членів НКРЕКП
Фото: oask.gov.ua

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов проти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Суд просять визнати склад комісії таким, що не має компетенції.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.  

Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів регулятора не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, свідчить: уся комісія не має відповідної компетенції.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив чотирьох тимчасових членів Національної комісії регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Зеленський задовольнив заяву про відставку Олександра Формагея і Євгена Магльованого, які на початку жовтня оголосили про припинення роботи в комісії.

Замість них на тимчасовій підставі - до проведення конкурсу, але не більш ніж на три місяці - членами НКРЕКП стали Руслан Кайдаш, Ольга Бабій, Валерій Тарасюк і Олексій Магда.

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