Україна передала в суд Гааги інформацію про вилучення земель у Криму

Відомо про 250 постраждалих, у яких знесли нерухомість.

До Міжнародного кримінального суду в Гаазі передали інформацію про 3952 жертв порушення права власності у Криму.

Про це повідомили у пресслужбі АР Крим.

Ідентифіковано 250 постраждалих, у яких знесли нерухомість (192 в АРК і 58 у м. Севастополь). У 3702 людей окупаційна влада вилучила земельні ділянки загальною площею як мінімум 355 га (170 і 3532 у АРК та м. Севастополь відповідно).

Окупаційна влада в суді заявляла, що має право на вилучення через незаконність передачі земельних ділянок у власність; відсутність оригіналів потрібних документів в архівах на півострові; віднесення земель до місць особливого режиму (після 2014); незаконність дозволів на будівництво, виданих українськими органами.

"Фактично в більшості таких випадків окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які говорять про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої, до того ж держави-окупанта", — повідомив юрист Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський.

За його словами, аргумент про відсутність документів в архівах є абсурдним, адже за їх збереження відповідають державні органи. Усі архіви були захоплені владою РФ.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права, знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється. Відповідно до статті 8(2)(a)(iv) Римського статуту і за статтями 53 та 147 Четвертої Женевської конвенції, такі дії забороняються та кваліфікуються як воєнні злочини”, — наголосив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.

Нагадаємо, що 20 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким вніс окремі райони окупованого Криму до переліку територій Росії, на яких іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності ділянки землі.