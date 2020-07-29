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Поліція передала справу про обвал будинку в Дрогобичі в суд

Підозрюваним – 58-річному чоловіку та 61-річній жінці – загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Поліція передала справу про обвал будинку в Дрогобичі в суд
Пошук живих на місці обвалу в Дрогобичі
Фото: lv.npu.gov.ua

Поліція повідомила про завершення досудового розслідування у справі про обвал будинку в Дрогобичі Львівської області, який стався торік.

Справу про обвал будинку, внаслідок якого в серпні 2019 року загинули вісім людей, передали до суду, інформує пресслужба обласної поліції.

"28 липня слідчі Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо двох працівників місцевого комунального підприємства скеровано на розгляд суду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним – 58-річному чоловіку та 61-річній жінці – жителям міста Дрогобич (працівники комунального підприємства – ред.), загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Нагадаємо, вночі 28 серпня 2019 в будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі обвалився під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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