Фото: Макс Требухов

У середу, 29 липня, Печерський райсуд мав розглядати справу щодо сутички під час презентації Сергія Сивоха Національної платформи примирення на Донбасі.

Перед засіданням під стінами суду зібрався мітинг на підтримку Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі, які є підозрюваними, передає кореспондент LB.ua.

Адвокати підозрюваних подали клопотання про відвід судді. Суддя оголосилала перерву на невизначений термін, повідомили під час стріму Національного корпусу в YouTube.

Тамарін, Волков та Капля є ветеранами полку "Азов", брали участь в бойових діях.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що в березні презентацію Національної платформи єдності і примирення Сергія Сивоха зірвали представники Нацкорпусу. Серед учасників акції були Максим Жорін, Сергій Тамарін, Владислав Соболевський, Олександр Волков - ветерани полку Азов.

Представники Нацкорпусу вимагали у Сивоха відповіді на питання: на Донбасі війна або внутрішній конфлікт.

Почалася штовханина, Сивоха почали штовхати до виходу. Прибула поліція. Сивохо покинув презентацію. Після цього правоохоронці затримали 15 осіб. Їм інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб.