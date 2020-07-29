Перед засіданням під стінами суду зібрався мітинг на підтримку Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі, які є підозрюваними, передає кореспондент LB.ua.
Адвокати підозрюваних подали клопотання про відвід судді. Суддя оголосилала перерву на невизначений термін, повідомили під час стріму Національного корпусу в YouTube.
Тамарін, Волков та Капля є ветеранами полку "Азов", брали участь в бойових діях.
Нагадаємо, що в березні презентацію Національної платформи єдності і примирення Сергія Сивоха зірвали представники Нацкорпусу. Серед учасників акції були Максим Жорін, Сергій Тамарін, Владислав Соболевський, Олександр Волков - ветерани полку Азов.
Представники Нацкорпусу вимагали у Сивоха відповіді на питання: на Донбасі війна або внутрішній конфлікт.
Почалася штовханина, Сивоха почали штовхати до виходу. Прибула поліція. Сивохо покинув презентацію. Після цього правоохоронці затримали 15 осіб. Їм інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб.