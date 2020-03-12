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Ветераны сорвали презентацию Сивохо

Презентацию сорвали представители Нацкорпуса. 

Презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Об этом сообщает корреспондентка LB.ua.

После презентации ветераны взяли слово и заявили, что мир с Россией невозможен. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию.

После этого Сивохо у себя на фейсбуке поблагодарил журналистов и единомышленников, которые пришли на презентацию и отметил, что некоторым мир якобы не нужен. 

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал он.

Напомним, ранее Сергей Сивохо в эфире одного из каналов назвал ситуацию на востоке Украины конфликтом.

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