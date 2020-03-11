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Сивохо: "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия"

По его мнению, в государстве ничего не происходит для интеграции с НАТО. 

Сивохо: "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия"
Фото: Макс Требухов

Советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что у Украины отсутствуют реальные перспективы вступления в НАТО. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "НАШ".

"Видно вооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - заявил он. 

Ранее в интервью LB.ua Сивохо рассказал, что команда президента Зеленского провела некие электоральные исследования на оккупированных территориях Донбасса. Говоря об их результатах, Сивохо отметил, что в ОРДЛО есть люди, которые готовы идти на выборы от "Слуги народа".

Напомним, бывший КВН-щик, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2019 года. 

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