Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро 11 марта задержали по подозрению в получении взятки начальника Западного межрегионального управления по вопросам выполнения уголовных наказаний и пробации, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Чиновнику вменяют получение взятки в размере около тысячи долларов.

Министр Денис Малюська сообщил, что Дзюдзь взял деньги в последний день перед увольнением.

"В последний (!!) рабочий день (был предупрежден об увольнении), после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет (!!), взял взятку в размере около тысячи долларов. США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста. Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей", - написал министр в фейсбуке.