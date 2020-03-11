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Порошенко: "Языковой закон ревизии не требует"

"Он взвешенный и сбалансированный". 

Порошенко: "Языковой закон ревизии не требует"
Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что закон о языке не требует ревизий. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

"Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках", - отметил Петр Порошенко. 

По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы депутаты изменяли языковой закон.

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

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