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МИД призвал мир усилить давление на РФ из-за новых репрессий против крымских татар

РФ продолжает игнорировать международно-правовые обязательства. 

МИД призвал мир усилить давление на РФ из-за новых репрессий против крымских татар
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за очередных обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщил пресс-центр МИДа.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в Бахчисарайском районе АР Крым. По состоянию на данный момент известно о незаконных задержаниях не менее четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова", - сказано в заявлении министерства.

Игнорируя свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, Россия продолжает воспринимать фактор коренного народа Крыма как угрозу для оккупационного режима.

"Вызывает возмущение, что в рамках политики репрессий против крымских татар Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством, используя сфабрикованные обвинения в терроризме для преследования крымскотатарских активистов", - добавили в МИД.

Подчеркивается, что РФ должна выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» 2016-2019 гг., а также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Призываем международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму", - отмечается в заявлении.

Напомним, утром 11 марта, сотрудники подконтрольной РФ ФСБ в Крыму провели обыски по семи адресам проживания и работы крымских татар. В ходе обысков было задержано 5 человек, четверых из них российская ФСБ допросила в качестве подозреваемых по ч.2 ст 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). 

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