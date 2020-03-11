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Жена задержанного в Бахчисарае историка Сейтумерова рассказала об обысках ФСБ

Оккупационные силовики изъяли технику и книги. 

Жена задержанного в Бахчисарае историка Сейтумерова рассказала об обысках ФСБ
Фото: slovoidilo.ua

В Бахчисарае во время обыска у историка Сейтумера Сейтумерова сотрудники ФСБ изъяли его технику, флешки и книги. Об этом Lb.ua рассказала его супруга Пакизе Сейтумерова.

"Сегодня в 6 утра начался обыск, сотрудники ФСБ в масках выломали деревянную калитку во двор, потом сразу стук в дверь. Постучались, муж подошел к двери, спросил кто это, они представились, муж сказал чтобы они дали время жене одеться. Сразу зашли в обуви в зал, и начали обыск. Все перевернули, забрали из техники ноутбук, телефон его, флешки и книжки какие-то", - сообщила она.

Кроме этого, они провели осмотр каждой комнаты в доме и обыскали машину. 

"Мужчина, который был без маски, сказал мужу поесть, так как он долгое время не будет есть. Сказал мне собрать еды. Двое молодых, которые были в масках, наоборот, вели себя грубо, постоянно насмехались. Понятые прибыли вместе с ними", - рассказала Пакизе Сейтумерова. 

Напомним, что кроме Сейтумерова и его брата Османа, ФСБ задержала еще троих крымских татар. Это Энвер Мустафаев, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов. Обыски прошли и у их родственников. 

По информации корреспондента LB.ua, всем задержанным инкриминируют статью 205.5 уголовного кодекса РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Эбазер Пинхас , Крым
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