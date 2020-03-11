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В Марьинке боевики обстреляли школу, детей эвакуировали в бомбоубежище

Командование ООС предупредило, что в случае опасности для населения, будет открывать ответный огонь.

В Марьинке боевики обстреляли школу, детей эвакуировали в бомбоубежище
Фото: 112

Поддерживаемые Россией боевики "ДНР" обстреляли школу в городе Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Слишком громкий режим «тишины» устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города. Боевики, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта. Как выяснили офицеры одной из групп гражданско - военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась указанная школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище этой же школы.

После завершении обстрела полицейские вывезли учеников и работников школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых нет.

"Командование ООС уже не надеется на проявление любых человечных качеств со стороны оккупантов, но подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей", - заявили в штабе.

Напомним, 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погибли трое военнослужащих, 9 ранены.

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