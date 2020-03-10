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Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийство

Перед заседанием активисты провели акцию в его поддержку.

Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийство
Фото: c14.news

Верховный Суд отклонил кассацию защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийство.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"10 марта Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного, которые просили отменить приговор местного и определение апелляционного судов, назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Деснянский районный суд Киева признал военнослужащего виновным в умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК Украины) мужчины на остановке недалеко от станции метро "Черниговская", и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Также Балабуха был лишен специального звания младшего лейтенанта.

Позже суд апелляционной инстанции уменьшил срок наказания - до восьми лет и исключил из приговора ссылку на назначение дополнительного наказания - лишение спецзвания.

Перед заседанием в центре Киева и под стенами суда прошла акция в поддержку военнослужащего.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 10 февраля 2018 года днем на остановке общественного транспорта возле станции метро "Черниговская" в столице прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Впоследствии на месте происшествия врачи "скорой помощи" констатировали смерть раненого.

Как выяснилось, днем 10 февраля у станции метро между шеф-поваром одного из одесских ресторанов Русланом Юрченко и 28-летним младшим лейтенантом 72-й бригады СУ Балабухой возник спор. После этого военный пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил им Юрченко. От полученных травм тот скончался.

Через некоторое время на улице Мурманской полицейские при поверхностном осмотре нашли у Балабухи нож, он признался в нападении. 12 февраля суд его арестовал.

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