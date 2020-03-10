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На столичном рынке "Троещина" обнаружили "кладбище мимоз" после 8 марта

Кучу цветов выгрузили из машины в нераспечатанных коробках и оставили на асфальте.

На столичном рынке "Троещина" обнаружили "кладбище мимоз" после 8 марта
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на рынке "Троещина" после 8 марта обнаружили огромную свалку из цветов.

Об этом сообщатся на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке.

На опубликованных фото видно, что кучу мимоз, которые не сумели продать перед праздником, выгрузили из машины в нераспечатанных коробках и оставили на асфальте.

Некоторые прохожие не смогли на это равнодушно смотреть и начали выбирать более-менее свежие цветы.

Напомним, в Херсонской ОГА во время празднования 8 марта выступила группа, чьи песни сопровождали откровенные танцы двух девушек. Пользователи соцсетей не оценили такое поздравление и в результате трое херсонских чиновников были уволены с должностей.

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