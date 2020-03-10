Кривой Рог выделил 1 млн гривен для профилактики от коронавируса

Криворожский горсовет выделил 1 млн гривен для профилактики от коронавируса Covid-19. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Кривого Рога Константин Мурашко.

В частности, город закупит медикаменты, защитные костюмы, индивидуальные комплекты для защиты органов дыхания, средства для проведения дезинфекций коммунального общественного транспорта (трамваи, скоростной трамвай, троллейбусы и муниципальные автобусы).

Также будут приобретены дезинфицирующие средства для учреждений образования, медицины, спорта, культуры; листовки и флаеры для разъяснительной работы с населением, бесконтактные инфракрасные термометры для международного аэропорта "Кривой Рог".

Напомним, Украина в ближайшие дни получит 50 тест-систем на коронавирус. По состоянию на утро 10 марта в стране лабораторно проверили 36 подозрений на коронавирус. Выявили 1 больного, 35 подозрений оказались отрицательными. Еще четыре образца находятся на проверке.