Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
ГлавнаяОбществоЖизнь

Кривой Рог выделил 1 млн гривен для профилактики от коронавируса

Закупят медикаменты, защитные костюмы и дезинфицирующие средства.

Кривой Рог выделил 1 млн гривен для профилактики от коронавируса
"Киевпастранс"

Криворожский горсовет выделил 1 млн гривен для профилактики от коронавируса Covid-19. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Кривого Рога Константин Мурашко.

В частности, город закупит медикаменты, защитные костюмы, индивидуальные комплекты для защиты органов дыхания, средства для проведения дезинфекций коммунального общественного транспорта (трамваи, скоростной трамвай, троллейбусы и муниципальные автобусы).

Также будут приобретены дезинфицирующие средства для учреждений образования, медицины, спорта, культуры; листовки и флаеры для разъяснительной работы с населением, бесконтактные инфракрасные термометры для международного аэропорта "Кривой Рог".

Напомним, Украина в ближайшие дни получит 50 тест-систем на коронавирус. По состоянию на утро 10 марта в стране лабораторно проверили 36 подозрений на коронавирус. Выявили 1 больного, 35 подозрений оказались отрицательными. Еще четыре образца находятся на проверке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также