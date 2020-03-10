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"Пари Сен-Жермен" потеряет 10 млн евро из-за игры без зрителей с "Боруссией"

В такую сумму оценивается недополученная прибыль.

"Пари Сен-Жермен" потеряет 10 млн евро из-за игры без зрителей с "Боруссией"
"Парк де Пренс"
Фото: twitter.com/psg_inside

Завтра в Париже на "Парк де Пренс" состоится первый в истории розыгрыша плей-офф Лиги Чемпионов поединок между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией", который пройдет при пустых трибунах.

Эта мера была предпринята из-за вспышки коронавируса.

Однако такая мера предосторожности повлечет за собой финансовые потери. Парижский клуб потеряет около 10 млн евро, которые мог выручить за продажи билетов и сопутствующих поединку услуг, сообщает RMC Sport,

Напомним, первая игра завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.

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