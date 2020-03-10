WizzAir приостанавливает все полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса

Лоукостер не будет летать в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль — с 12 по 23 марта.

Венгерский лоукостер WizzAir временно остановил все рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2, передает Reuters.

Лоукостер не будет летать в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль — с 12 по 23 марта.

Ранее власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия.