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WizzAir приостанавливает все полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса

Лоукостер не будет летать в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль — с 12 по 23 марта.

WizzAir приостанавливает все полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Венгерский лоукостер WizzAir временно остановил все рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2, передает Reuters.

Лоукостер не будет летать в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль — с 12 по 23 марта.

Ранее власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия. 

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