​В Южной Корее заявили о прохождении пика эпидемии

Министр здравоохранения Южной Кореи Парк Нунг Ху выразил надежду, что его страна прошла пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Учитывая цифры, мы надеемся, что прошли пик. Осторожно ожидаем, что прошли пик", - сказал он.

С начала эпидемии в Южной Корее зарегистрировали больше 7300 инфицированных коронавирусом. Вспышка COVID-19 в этой стране по состоянию на начало марта 2020 года была крупнейшей в мире после Китая и Италии.

Однако корейские власти приняли активные меры по профилактике болезни и обеспечили масштабное тестирование граждан страны на наличие коронавируса. Всего провели около 196 тысяч тестов, то есть примерно по 15 тысяч в день. "Выявление пациентов на ранней стадии очень важно. И, работая с этим вирусом, мы усвоили простой урок - он очень заразен. Как только он появляется, он распространяется очень быстро и очень широко", - пояснил министр здравоохранения Кореи.

Он подчеркнул, что масштабное тестирование очень важно, потому что таким образом можно раньше обнаружить носителя вируса и изолировать его.

Ранее обнаружение также позволило снизить нагрузку на больницы. По словам Пака, в Корее госпитализировали только 10% пациентов с коронавирусом. У остальных была достаточно сильная иммунная система, чтобы самостоятельно справиться с инфекцией.

Из-за коронавируса в Корее умерли только 50 человек, уровень летальности в этой стране оказался намного ниже, чем, например, в Италии или Иране.

Напомним, что в Китае, первичном очаге COVID-19, эпидемия тоже идет на спад. В последние дни там не регистрируют новых случаев болезни за пределами провинции Хубэй (кроме реэкспортированных из-за границы).