Суд по МН17. Итоги первого дня

Судебный процесс, которого ждали шесть лет родные и близкие погибших на борту рейса МН17, начался. Начался неторопливо, размеренно, без сенсаций и неожиданностей – на скамье подсудимых было пусто. Из четверых обвиняемых в убийстве 289 пассажиров и умышленном расстреле пассажирского самолета ни один в зале суда не появился. Только россиянин Олег Пулатов обратился за помощью к нидерландским адвокатам с тем, чтобы его права в ходе заседания были соблюдены – на справедливый суд в Нидерландах могут рассчитывать все.

Фото: Ирина Сомер Коллегия судей в разбирательстве относительно трагедии MH17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) детально проанализировал, было ли сделано все для того, чтобы обвиняемым стало известно о том, что они должны 9 марта предстать перед судом. А это три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Так, Дубинскому повестка отправлялась дважды и дважды возвращалась по причине отсутствия адресата по указанному адресу. Другого адреса у судебных органов России, которые и отправляли повестки по просьбе Нидерландов, не было.

В ход были запущены звонки на мобильный. Причем на первый звонок Дубинский ответил, сказав, что он – не Дубинский. Хотя его голос опознали. Никто не смог доставить повестку и Гиркину: дверь квартиры, в которой он зарегистрирован, никто не открывал. Соседи сказали, что давно там никого не видели. Правда, через некоторое время Гиркин сделал заявление для средств массовой информации, что в суде присутствовать не будет и к трагедии никакого отношения не имеет. Не достучались и до Харченко – его тоже не нашли.

А чтобы таки донести до них новость о том, что их будут судить, летом прошлого года была проведена пресс-конференция, после которой весь мир узнал имена тех, кто обвиняется в трагедии МН17.

Фото: EPA/UPG Родственники жертв крушения MH17 выставили 298 стульев у посольства России в Гааге

На основании этих фактов председательствующий судья пришел к выводу, что все четверо были осведомлены о том, что они являются субъектами судебного процесса, который начнется 9 марта в Нидерландах. «Суд не сомневается, что им всем известно об этом суде. Несмотря на то, что они всё знали, они воздержались от присутствия», - сказал Стэйнхаус.

Единственный, кто принял решение обратиться к адвокатам, был Пулатов. Они и озвучили в суде его позицию. «Позиция Пулатова заключается в том, что он не несет ответственности за происшедшее ни в каком виде. Он заявил, что не имеет ничего общего со сбитым МН17», - заявила его представитель, нидерландский адвокат Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate).

Что касается отсутствия трех остальных, то это был их выбор. Сам суд продолжится. В случае если кто-либо из обвиняемых по какой-то причине изменит свое решение, суд будет готов выслушать их историю в любое время.

После этого слово было предоставлено обвинению. «Они организовали доставку смертельного оружия – Бук был транспортирован в Украину и доставлен на место, откуда была запущена ракета и сбит МН17. Они также вовлечены в возвращение установки», - уверено следствие.

Фото: Ирина Сомер Сторона обвинения по делу MH17

Эти четверо обвиняются по двум статьям уголовного кодекса Нидерландов – в убийстве 289 человек и в преднамеренном сбивании самолета. За это максимум наказания – пожизненное заключение.

«Этот суд для того, чтобы установить правду, он для вынесения справедливого решения. Их участие не обязательно. Суд должен вынести приговор, основываясь на том, что произошло, однако мы сделаем все, чтобы дать возможность обвиняемым представить свою версию происшедшего», - утверждает прокуратура.

В суде было упомянуто и имя Владимира Цемаха, но только в качестве аргументации того, что в отношении четырех обвиняемых у следствия есть неопровержимые доказательства их вины. «Прокуратура еще не решила, или его судить, потому что недостаточно доказательств. Равно как и недостаточно доказательств, чтобы привлечь Игоря Безлера, который был коллегой этих четырех», - сказал прокурор.

Он напомнил, что именно Безлер в телефонном разговоре сказал: птица (самолёт малайзийских авиалиний – LB.ua) в пути. Однако слишком короткий промежуток времени между этим телефонным звонком и тем, когда был сбит МН17 не позволяет следствию достаточным образом обнаружить доказательства причастности Безлера. Также следствие располагает информацией, что были и другие попытки организовать доставку еще одного Бука в Украину, однако здесь фигурируют другие лица. «Мы идем туда, куда нас ведут доказательства», - сказал представитель обвинения.

Фото: Lb.ua Владимир Цемах в здании суда

Когда зачитывались имена погибших в катастрофе, в зале стояла полная тишина. Родные и близкие тоже присутствовали на заседании – им предоставили 25 мест. Не было ни слез, ни причитаний, ни громких вздохов. Стояла мертвая тишина.

В ходе заседания судья сообщил, что, если для вынесения приговора в рядовом деле требуется около двух недель, то в этом времени понадобиться больше. «Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В этом случае это займет больше времени», - объявил Стэйнхаус.

Равно как и само его рассмотрение, которое может затянуться на годы.

Первое заседание было организационным – судья разъяснял очередность процедуры, особенности нидерландского судопроизводства, исключительность этого дела. Причем выступили все участники процесса – прокуроры, защита, представители потерпевших. Завтрашнее заседание будет посвящено выяснению состояния уголовного расследования.

Фото: Ирина Сомер Сторона защиты по делу MH17

А в это время следствие с целью установления других причастных будет продолжаться по двум направлениям: дабы определить непосредственно команду, которая обслуживала Бук, и цепочку, по которой отдалась команда отправить установку в Украину.

«Суд начался над четырьмя обвиняемыми, но следствие в отношении возможных других подозреваемых продолжается в нескольких направлениях. Мы хотим установить всю правду. Мы продолжаем искать другие доказательства и других подозреваемых. Мы смотрим в направлении возможной команды, людей, которые оперировали Буком, а также ищем информацию в отношении тех, кто был вовлечен в то, что Бук был транспортирован в Украину, и кто отдал для этого приказ. Это – два направления, по которым мы работаем», - сообщил руководитель Совместной следственной группы Фред Вестербеке.

Примечательно, что накануне начала процесса представители пяти следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы. Ведь это гарантирует, что расследование по факту гибели MH17 будет продолжено и будет вестись параллельно с судом над четырьмя обвиняемыми.