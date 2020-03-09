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В Афганистане сразу два кандидата объявили о вступлении в должность президента

Премьер-министр отказался признать поражение на выборах.

В Афганистане сразу два кандидата объявили о вступлении в должность президента
Ашраф Гани и Абдулла Абдулла
Фото: EPA/UPG

В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны, пишет "Радио Свобода". В президентском дворце присягу принял действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация объявившего о своей победе на президентских выборах премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года. Результаты были объявлены через пять месяцев – 18 февраля. Согласно заявлению Избирательной комиссии страны Хавы Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64 процента голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.

Второе место с 39,52 процента голосов, по официальным данным, занял глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать своё собственное правительство.

Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением "Талибан". Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США.

Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры о урегулировании ситуации с правительством Афганистана.

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