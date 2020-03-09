​Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 110 тысяч человек

Эпидемия в Китае идет на спад, в Италии - набирает обороты.

Общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти, и на утро понедельника, 9 марта, достигло 110 тысяч человек. Умерли 3825 человек, вылечились больше 62 тысяч.

Об этом свидетельствует карта распространения болезни от американского Центра Джона Хопкинса.

Фото: Johns Hopkins CSSE

73% случаев болезни приходятся на Китай, где эпидемия постепенно идет на спад. В воскресенье там выявили только 40 новых больных. В провинции Хубэй, первичном очаге коронавирусной болезни, за сутки умер 21 человек, еще один пациент с COVID-19 скончался в провинции Гуандун.

За сутки из китайских больниц выписали 1535 человек. В то же время еще больше 5 тысяч пациентов остаются под медицинским наблюдением в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии в Китае умерли 3119 человек.

На втором месте по количеству зараженных находится Южная Корея, там зарегистрировали 7382 случая COVID-19 с начала эпидемии. Но и в этой стране она замедляется. За сутки умер один человек (всего - 51), отмечает CNN. Около 90% случаев болезни пришлись на две провинции: Тэгу и Кёнсан-Пукто.

Главным очагом COVID-19 в Европе остается Италия (7357 случаев, 366 смертей). Количество зараженных во Франции превысило 1200 человек (19 умерли), в Германии - 1000.

Иран сообщил о 6566 случаях болезни, умерли 194 человека.

Растет число больных в США. Там уже зарегистрировали больше 550 случаев, из которых 21 привел к смерти пациента.