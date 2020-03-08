Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым
Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
ГлавнаяМир

​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец

Мужчина скончался после приезда из Луксора из-за проблем с дыханием.

​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Фото: otzovik.com

Египет сообщил о первой смерти от коронавируса.

Как передает CNN, об этом в воскресенье, 8 марта, объявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Египта.

Умершему было 60 лет, это гражданин Германии. Симптомы болезни проявились у него на одном из основных египетских курортов в Хургаде после приезда из Луксора, где расположены важнейшие археологические места Египта. 

Вечером 6 марта его госпитализировали в местную больницу с высокой температурой. Там у него диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19 и поместили в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием.

Спасти мужчину не смогли, он умер в воскресенье.

Немецкий турист находился в Египте в течение семи дней.

По состоянию на 8 марта в Египте было 15 подтвержденных случаев COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также