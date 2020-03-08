Премьер Чехии призвал Италию запретить своим гражданам посещать европейские страны

Большинство инфицированных в Чехии либо вернулись из Италии, либо контактировали с теми, кто посетил эту страну.

На фоне эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить ее гражданам ездить по Европе, передает Немецкая волна.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем выдать такое распоряжение в Шенгене", - сказал Бабиш по чешскому телевидению в воскресенье, 8 марта.

В Чехии на настоящий момент подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных - лица, либо вернувшиеся из Италии, либо контактировавшие с теми, кто посетил эту страну.

Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, который предусматривает ограничение в передвижении в Ломбардии и еще 14 провинциях. Регионы будут закрыты на въезд и выезд по меньшей мере до 3 апреля.

Напомним, в 2019 году в Чехии прошла волна протестов против премьера Бабиша. Мультимиллиардера обвиняли в мошенничестве при распределении дотаций ЕС. Еврокомиссия также обвинила Бабиша в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert.