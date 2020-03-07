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Коронавирус зарегистрировали в Молдове

Случаи болезни теперь есть у всех соседей Украины.

Коронавирус зарегистрировали в Молдове
Фото: EPA/UPG

У жительницы Молдовы выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом в субботу, 7 марта, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы. Это первый случай заражения коронавирусом в стране.

Инфекцию выявили у 48-летней женщины, прилетевшей из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев. Ее сразу же госпитализировали.

Женщина, кроме того, болеет сахарным диабетом, у нее ожирение второй степени и повышенное давление. К моменту госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Пассажиров, летевших одним рейсом с женщиной, у которой диагностировали коонавирус, планируют поместить на карантин.

Молдова была последним соседом Украины, где до сих пор не фиксировали случаев COVID-19. В Румынии таких случаев девять (из которых три человека выздоровели), в Беларуси - шесть (один выздоровел), в России - 13 (двое выздоровели), в Венгрии - четыре, в Польше - пять, в Словакии - один.

Напомним, что в Украине подтвержден один больной с COVID-19, подозрения на болезнь - еще у 4 человек.

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