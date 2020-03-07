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В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом

С начала эпидемии умерли уже 233 человека, выздоровели 589.

В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Италии за сутки выявили 1247 человек, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Это рекордный показатель с начала эпидемии в этой стране.

Об этом пишет The Local со ссылкой на данные департамента гражданской защиты.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло 5883 человек, из которых 233 умерли (в том числе за сутки - 36 человек), а 589 полностью выздоровели.

То есть сейчас в Италии чуть больше 5 тысяч больных, из них 567 находятся в отделениях интенсивной терапии. Из-за высокой нагрузки на больницы в Ломбардии пациентов с другими болезнями, которые нуждаются в интенсивной терапии, решили перевести в другие, менее пострадавшие от эпидемии области.

Смертность от коронавируса в Италии оценивается в 3,8% от количества подтвержденных случаев.

Италия - вторая по количеству умерших от коронавируса после Китая и третья по количеству зараженных после Китая и Южной Кореи.

Напомним, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре в Китае. К марту случаи заражения зафиксировали в десятках других странах и территориях. Сильнее других пострадали Южная Корея, Италия и Иран.

Один подтвержденный случай есть и в Украине. Больной находится на лечении в Черновцах после поездки в Италию.

Коронавирус имеет такие же симптомы, как и другие острые вирусные заболевания, и определить его можно только лабораторно.

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