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В Беларуси выздоровел первый пациент с коронавирусом

Первый из двух тестов показал отрицательный результат.

В Беларуси выздоровел первый пациент с коронавирусом
Фото: gkib.by

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что студент из Ирана, который был первым в стране пациентом с коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровел.

Об этом говорится на сайте ведомства.

У студента получили первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Для выписки необходимо пройти повторный тест, но она уже запланирована на конец следующей недели.

"Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2 отрицательных лабораторных тестов", - говорится в сообщении.

По данным белорусского Минздрава, все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная.

Напомним, что 28 февраля Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о том, что в стране подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Пациенто стал иранский студент Белорусского национального технического университета.

Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и семь преподавателей.

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