ЕС и НАТО призвали Россию сотрудничать по делу об уничтожении самолета MH17

Следователь Объединенной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке представил обломки ракеты во время пресс-конференции по рассл

Европейский Союз приветствовал начало судебного процесса по делу малайзийского пассажирского самолета MH17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, и призвал Россию сотрудничать в расследовании этой трагедии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Начало процесса по делу MH17 - крупная веха в установления истины, воздаяния справедливости жертвам и их родственникам и наказания виновных", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени всех 27 стран ЕС в субботу, 7 марта, в Брюсселе.

Боррель призвал все страны, включая Россию, сотрудничать в расследовании трагедии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с аналогичным заявлением. Он подчеркнул, что важно выяснить правду и обеспечить справедливость. В то же время Россия по-прежнему выражает сомнения по поводу результатов международного расследования.

Напомним, 9 марта начнется процесс по делу MH17. Дело будет слушать суд в Гааге в зале на территории амстердамского аэропорта Схипхол, специально подготовленном для процесса, поскольку большинство жертв - граждане Нидерландов. Обвинения выдвинуты против троих россиян и одного украинца. По данным следствия, самолет MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой "Бук".

Обвиняемые по делу объявлены в международный розыск. Они отрицают свою вину. Поскольку Россия не выдает своих граждан, слушания будут проходить в их отсутствии.

Россия постоянно ставит под сомнение выводы международной следственной группы. Мировое сообщество критикует Москву, ссылаясь на то, что она, поддерживает пророссийских сепаратистов на Донбассе, фактически создала условия для уничтожения самолета.

Ранее блогер из Нидерландов Мака ван дер Верфф опубликовал пропагандистский фильм с якобы данными нидерландской разведки о том, что самолет якобы не мог сбить российский "Бук". В Кремле назвали это сомнительное расследование "свидетельством правоты России".