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На изолированном из-за коронавируса лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев

Всего на борту судна находятся 3,5 тысячи человек.

На изолированном из-за коронавируса лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев
Круизный лайнер Grand Princess
Фото: sfchronicle.com

На борту круизного лайнера Grand Princess у побережья Калифорнии, на котором выявлены инфицированные новым коронавирусом, находятся 49 украинцев.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Он отметил, что сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи - члены экипажа и 2,4 тысячи - пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", - сообщил Погорельцев.

Фото: EPA/UPG

Напомним, у компании Princess Cruises уже были проблемы с коронавирусом. В фейрале у берегов Японии на изоляции находился лайнер Diamond Princess. Вирус зафиксировали у более чем 700 пассажиров, четверо из них - украинцы.

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