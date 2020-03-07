​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет

Цена нефти североморской марки Brent в пятницу упала на 9,4% до 45,27 доллара за баррель. Это самая низкая цена за три года, а суточное снижение было самым большим с декабря 2008 года, пишет CNN.

Котировки американской нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 10,1% - до 41,28 доллара за баррель. Это самое сильное падение цены с ноября 2014 года.

Обвал нефтяных цен связан с тем, что нефтяной картель ОПЕК не смог договориться о сокращении добычи с Россией и другими не входящими в организацию производителями.

По мере распространения коронавирусной инфекции COVID-19 происходит замедление глобальной экономики, что в приводит к снижению спроса на нефть. ОПЕК предлагал в связи с этим снизить ее добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но Россия отказалась. Она предлагала лишь продлить текущую сделку на второй квартал 2020 года. Против дополнительных сокращений также выступил Казахстан.

Фото: EPA/UPG

С 1 апреля ни ни у кого больше не будет обязательств по сокращению нефтедобычи.

В результате нефтяной рынок может вернуться к уровням производства конца 2016 года, и в мире в скором времени образуется крупный излишек нефти. Производители смогут добывать столько нефти, сколько позволяют мощности.