Криклий объявил о планах по закупке вагонов и поездов украинского производства

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал поддержку украинским вагоностроителям.

Об этом он заявил, выступая перед коллективом "Крюковского вагоностроительного завода", передают "Українські новини".

"По плану минимум мы говорим о двух-трех дизельных поездах (госзаказа) в этом году, мы говорим о заказе пассажирских вагонов дополнительно... До 100 пассажирских вагонов", - сказал Криклий.

По его словам, сейчас на наблюдательном совете "Укрзализныци" финализируется финансовый план. Точные цифры будут заложены там.

"Мы готовим дополнительные мероприятия, чтобы у "Укрзализныци" появился дополнительный ресурс, чтобы можно было больше загружать наши крупнейшие машиностроительные компании", - подчеркнул министр.

Кроме того, считает Криклий, открытие частной тяги, когда компании смогут использовать собственные локомотивы, также позволит увеличить количество заказов за счет частного сектора. Госзаказ же должен дать "Крюковскому вагоностроительному заводу" толчок, который позволит выйти со своей продукцией на внешние рынки, за пределы страны.

"Господин президент, рассчитываю, что в бюджете из той суммы, которую мы получаем в качестве компенсации от "Газпрома", будет предусмотрено и на машиностроение, впервые за всю историю страны", - обратился Криклий к Владимиру Зеленскому.

"Бывшее руководство "Укрзализныци" не находило общий язык с самым большим стратегическим партнером. Проблемы, которые поднимались, не решались на общей площадке. Наоборот, велись дискуссии через суды, через АМК, и более того, даже появлялись письма-жалобы с целью дискредитации качества завода. Министерство создает действующую рабочую группу, в первую очередь для работы с "Крюковским вагоностроительным заводом", но мы ожидаем, что в нее войдут все участники рынка. Чтобы все вопросы решались в рабочем порядке, чтобы мы были союзниками и партнерами", - добавил Криклий.

Ранее Криклий на своей странице в фейсбуке сообщил, что потребовал от "Укрзализныци" предложить адекватное решение о возобновлении работы ранее закрытых малодеятельных станций, где проходит около двух вагонов в сутки. Закрытие значительно увеличило затраты на логистику для бизнеса, в частности, аграрного.

Напомним, "Укрзализныця" несколько лет назад собиралась купить шесть дизель-поездов КВСЗ для Львовской железной дороги. Но в результате был куплен единственный экземпляр, который ездит из Киева в аэропорт "Борисполь".

Президент Зеленский предложил "УЗ" заказать у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.