Новые выгодные условия кредитования без залога и под залог техники, авто или золота в Ломбард “Центральный”

В каждом городе есть разные ломбарды и если у вас есть ценное имущество, то за него можно получить деньги в заём. Большим преимуществом ломбардов является то, что деньги можно получить моментально, не обращая пристальное внимание на кредитную историю и есть ли у вас справка о доходах, в отличие от банков. В 2020 году Ломбард «Центральный» предоставляет выгодные условия по кредитованию, а именно:

1. Получить кредит до 30000 тысяч гривен без залога;

2. Предоставление денег сроком до 12 месяцев;

3. Проведение высокой оценки залогового имущества;

4. Погашение кредита на выгодных условиях;

5. Большой список ценных вещей, которые берет ломбард под залог.

Ломбард «Центральный» уже получил доверие у сотен тысяч украинцев, так как он существует в Украине более 19 лет. За это время он стал одной из крупнейших компаний по предоставлению ломбардных услуг. Для того, чтобы оформить кредит на специальных условиях, достаточно выполнить несколько простых шагов. Необходимо создать заявку, описать залог (если вас интересует сумма свыше 30000 грн.), добавить несколько его фотографий с разного ракурса. При оформлении сделки потребуется паспорт и ИНН. Следует помнить, что ломбард предоставляет кредит на срок от 1 до 30 календарных дней, с возможностью пролонгации, а сам кредит можно погашать несколькими способами.

Можно посмотреть видео, чтобы ознакомиться детальнее с залоговым кредитованием.

Наиболее популярным вариантом является открытие кредита «Centro month». Данный кредит представляет собой ежемесячное погашение кредита. Он является самым простым и удобным способом. Также полученные деньги можно погашать и по несколько раз в неделю. Такая услуга называется «Centro comfort» и предусматривает погашение кредита раз в две недели. Есть клиенты, которые также берут кредит «Centro week». Данная услуга предусматривает еженедельное погашение кредита. Этот вид кредита популярен среди тех людей, которые взяли большую сумму денег на маленький срок.

Отдавая ценное имущество под залог, вы будете уверены, что ваше заложенное имущество не будет потеряно. Ломбард «Центральный» гарантирует целостность и сохранность залогового имущества, при этом от клиента не требуется никаких дополнительных плат.

Погашение кредита возможно как в отделениях, так и в режиме онлайн. В случае возникновения вопросов вы можете звонить на горячую линию по телефону 0-800-307-773 ежедневно с 9 утра до 18.00 вечера.