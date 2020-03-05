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Украинский IT-стартап продан иностранным инвесторам Новости компаний

Украинский IT-стартап продан иностранным инвесторам

Украинский IТ-стартап MOSST, разработавший многочисленные ноу-хау, в том числе технологию биометрической оплаты покупок, которая дала возможность покупать товары без гаджетов и карт, только с помощью собственного отпечатка пальца, - продали иностранным инвесторам.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил предыдущий владелец Евгений Пуля, в течение трех лет компания создавала платежные устройства, призванные упростить процесс денежных операций: аутентификация пользователя по селфи, оплата покупок с помощью QR-кода, удобные денежные переводы и универсальный кассовый аппарат MOSST Reader.

Новым владельцем стал представитель Офиса семьи-владельца швейцарского банка CBH (Compagnie Bancaire Helvétique).

Теперь украинская команда IT-специалистов, дизайнеров и менеджеров будет работать с иностранным инвестором над новыми продуктами, которые будет внедрять уже на европейском рынке. Над чем именно будут работать, пока не разглашают.

Между тем, предыдущий владелец Евгений Пуля поделился своими будущими планами - развивать агробизнес как одну из самых перспективных отраслей экономики Украины и начать новый стартап в области нейрокомпьютерного интерфейса (технология, которая даст возможность обмениваться информацией между мозгом человека и электронным устройством).

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