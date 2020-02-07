Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование

Они получат в общей сложности почти 9 млн грн из госбюджета.

Восемь украинских стартапов, которые стали победителями питчинг-сессий, уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн грн от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания наблюдательного совета Украинского Фонда стартапов.

"Победители делятся на две категории. Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс грн ($50 тыс.). Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс грн ($25 тыс.)", - пояснил глава правительства.

Seed гранты получат:

AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

- комплексные решения на базе беспилотных самолетов; GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;

- аналитический онлайн-центр; BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;

- технология нанополимеризации для получения биопластика; FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

- аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка; Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам;

- автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам; Framiore - постоянный бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат:

Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

- торгово-аналитическая платформа для торговли зерном; BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Гончарук добавил, что Фонд непрерывно принимает заявки. По его словам, для правительства важным является развитие креативных индустрий. "Инвестиции в идеи - это наша стратегия", - подчеркнул глава правительства.

По данным премьера, сейчас есть уже три новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Он состоится уже в начале марта.

Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его цель - предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.