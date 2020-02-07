Потребление газа в Украине упало ниже 30 млрд кубометров

В 2019 году, по данным "Укртрансгаза", потребление природного газа в Украине по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 7% - с 32, млрд кубометров до 29,8 млрд кубометров.

Об этом сообщается на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что "Нафтогаз" поставлял газ населению и другим потребителям в рамках Положения о возложении спецобязательств (ПСО Постановление КМУ от 19.10.2018 №867 и Постановление КМУ от 22.03.2017 №187) по регулируемым ценам, а также - коммерческим потребителям по рыночным ценам.

"«Нафтогаз» поставил около 15,4 млрд кубометров природного газа во исполнениеспецобязательств по ПСО. Из них около 8,0 млрд кубометров получили газоснабжающие компании (частные газсбыты ХПК «Нафтогаз Украины») для покрытия потребностей населения", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области, где "Нафтогаз" поставляет газ непосредственно бытовым потребителям, объемы использования газа этой категорией потребителей сократились почти на 20%. Существенное сокращение спроса объясняют теплее погодой в зимние месяцы 2019 года, по сравнению с 2018 годом.

При этом поставщики газа в других регионах, которые не входят в группы "Нафтогаз", сократили закупку газа для бытовых потребителей более чем на 25% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Причиной большого сокращения спроса в этих регионах по сравнению с Кировоградской областью может быть закупка определенных объемов газа для населения на нерегулируемом рынке.

"Около 5,9 млрд кубометров природного газа "Нафтогаз" поставил производителям тепла на выполнение своих спецобязательств по ПСО. При этом спрос на газ для производства электроэнергии увеличился на 44%. Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Фото: naftogaz.com

Фото: naftogaz.com

Напомним, по итогам 2014 года потребление газа сократилось до рекордного показателя - 42,6 млрд кубометров. Это на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Ранее, 8-9 лет назад, потребление в Украине превышало 70 млрд кубометров.

В 2016 году потребление природного газа в Украине по сравнению с 2015 годом сократилось на 2% или на 0,6 млрд кубометров (с 33,8 до 33,2 млрд кубометров). С мая 2016 года цена газа для населения резко повысилась. Тогдашний вице-премьер Павел Розенко говорил, что сокращение потребления газа является тактической целью Украины.