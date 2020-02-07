НБУ смоделировал экономическую ситуацию при курсе 27 грн за доллар

Национальный банк считает, что при курсе 27 гривен за доллар темпы инфляции в Украине были бы намного выше, а преимущества для экспортных отраслей были бы непродолжительными.

Об этом говорится в свежем инфляционном отчете, обнародованном 6 февраля.

"Согласно симуляциям на основе квартальной прогнозной модели, в случае фиксации обменного курса гривны с апреля 2019 года на уровне 27 грн за дол. инфляция на конец года все еще существенно превышала бы целевой диапазон не только в конце 2019 года, но и в 2020 году", - говорится в нем.

При таком сценарии реальный ВВП увеличивался бы чуть быстрее - на 0,1 п.п в 2019 году и на 0,3 п.п в 2020 году.

"Но преимущества для роста быстро бы исчерпались, а в долгосрочном периоде экономика понесла бы потери", - уверены в НБУ.

Нацбанк уверен, что укрепление гривны отвечает состоянию экономики, а потери экспортеров от ревальвации были значительно ниже по сравнению с потерями от ухудшения внешней конъюнктуры.

НБУ подсчитал, что потери металлургической отрасли от падения мировых цен составили $1 млрд, а от укрепления курса гривни - 9,3 млрд грн. При этом металлурги сэкономили на импорте 4,2 млрд грн за счет ревальвации.

Ревальвация гривны на фоне роста зарплат в Украине сдерживает трудовую миграцию, считают в НБУ.

Негативно ревальвация повлияла на государственный бюджет, 40% доходов которого зависят от импорта. Но сэкономить правительство смогло на обслуживании валютного долга и закупки импортных лекарств. Поэтому чистые потери бюджета из-за сильной гривны составили 23 млрд грн, или 2,3% доходов госбюджета.

Напомним, что курс доллара в Украине, который весной 2019 года достигал около 27 гривен, сейчас находится ниже 25 гривен. В декабре он вообще падал до 23,2 гривны.