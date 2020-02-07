Кабмин уволил "вечного" замглавы ФГИ Дмитрия Парфененко

Чиновник почти беспрерывно входил в руководство фонда с 2000 года.

Дмитрий Парфененко уволен с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества.

Решение принято по соглашению сторон и оформлено распоряжением правительства №73 от 5 февраля 2020 года.

Парфененко с небольшим перерывом работал в ФГИ с середины 90-х годов.

С 2000 по 2010 годы был заместителем главы фонда. В последние годы, когда ФГИ остался без руководителя, был исполняющим обязанности главы фонда.

В 2011-2014 годах возглавлял управление и департамент коммунальной собственности КГГА.

В мае 2014 года Парфененко вернулся в ФГИ на должность первого заместителя главы, но де-факто около года исполнял обязанности председателя.

В 2017 году после увольнения главы ФГИ Игоря Билоуса Парфененко еще на несколько месяцев принял управление ведомством.

Осенью 2019 года после назначения нового правительства руководство ФГИ почистили, но Парфененко удалось сохранить свою должность еще несколько месяцев.

Напомним, что главой ФГИ сейчас является Дмитрий Сенниченко.