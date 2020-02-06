Чиновник секретариата Кабмина, задержанный на 2,5 млн грн взятки, арестован

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Печерский районный суд города Киева 6 февраля избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров, который попался на взятке в 2,5 млн гривен.

Чиновник арестован с возможностью внесения залога в 1 млн 552 гривен, информирует пресс-служба ГБР.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Накануне чиновнику секретариата Кабмина сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 4 февраля следователи территориального управления ГБР в городе Киеве задержали чиновника при получении 2 млн гривен взятки от представителя строительного бизнеса. Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый, - 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.