Суд отменил УДО убийце ребенка, который отсидел 3,5 года из 10 и вышел по "закону Савченко"

Киевский апелляционный суд отменил решение об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника МВД Александра Балакирева, осужденного в 2019 году за убийство 2-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"Коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменила незаконное решение Шевченковского райсуда столицы, которым мужчина, приговоренный к 10 годам за смерть 2-летнего ребенка, по ходатайству защиты был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно", - говорится в сообщении.

5 февраля суд объявил резолютивную часть своего решения, согласно которому решение суда первой инстанции отменено, а ходатайство стороны защиты направлено на новое судебное рассмотрение.

Полный текст судебного решения будет объявлен 10 февраля.

Адвокат пострадавших Ксения Проконова заявила, что теперь "есть 100% основания брать (Балакирева) под стражу.

Время, которое он был на свободе не считается в срок наказания".

Далее Шевченковский суд должен повторно рассмотреть дело и отказать в УДО, а также взять под стражу Балакирева, который имеет право обжаловать решение суда.

"Это дело - прецедент, поэтому все дальнейшие шаги пока под вопросом", - отметила адвокат.

Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти пострадавшего) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Однако по решению апелляционного суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени он отсидел больше 2/3 положенного срока и, учитывая добросовестное поведение, его условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.