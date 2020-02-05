Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
ГлавнаяПраво

Суд отменил УДО убийце ребенка, который отсидел 3,5 года из 10 и вышел по "закону Савченко"

Полный текст судебного решения будет объявлен 10 февраля.

Суд отменил УДО убийце ребенка, который отсидел 3,5 года из 10 и вышел по "закону Савченко"
Фото: sudreporter.org

Киевский апелляционный суд отменил решение об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника МВД Александра Балакирева, осужденного в 2019 году за убийство 2-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"Коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменила незаконное решение Шевченковского райсуда столицы, которым мужчина, приговоренный к 10 годам за смерть 2-летнего ребенка, по ходатайству защиты был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно", - говорится в сообщении.

5 февраля суд объявил резолютивную часть своего решения, согласно которому решение суда первой инстанции отменено, а ходатайство стороны защиты направлено на новое судебное рассмотрение.

Полный текст судебного решения будет объявлен 10 февраля.

Адвокат пострадавших Ксения Проконова заявила, что теперь "есть 100% основания брать (Балакирева) под стражу.

Время, которое он был на свободе не считается в срок наказания".

Далее Шевченковский суд должен повторно рассмотреть дело и отказать в УДО, а также взять под стражу Балакирева, который имеет право обжаловать решение суда.

"Это дело - прецедент, поэтому все дальнейшие шаги пока под вопросом", - отметила адвокат.

Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти пострадавшего) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Однако по решению апелляционного суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени он отсидел больше 2/3 положенного срока и, учитывая добросовестное поведение, его условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также