Дело Азарова будет рассматривать Антикоррупционный суд

Дело в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Об этом информирует портал "Судебная власть".

Сообщается, что 5 февраля Апелляционная палата ВАКС суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является Азаров, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

Коллегия судей решила отменить постановление Печерского райсуда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката в Высший антикоррупционный суд.

Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в России.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

Кроме дела о хищениях при создании правительственной Телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.