В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
ГлавнаяПраво

Двум подозреваемым в деле о закупке бронежилетов избрали меру пресечения в виде ночного ареста

Срок действия меры пресечения - до 21 февраля.

Двум подозреваемым в деле о закупке бронежилетов избрали меру пресечения в виде ночного ареста
Михаил Каморянский
Фото: Вікторія Матола

Печерский райсуд Киева рассмотрел два ходатайства прокуратуры о продолжении меры пресечения для двоих подозреваемых в деле о закупке бронежилетов. В частности, Михаилу Каморянскому и Василию Саковцу.

Как сообщил LB.ua их адвокат Георгий Тигишвили, Каморянскому суд смягчил меру пресечения с круглосуточного ареста на ночной арест. Саковцу избрал ту же меру пресечения - также ночной арест.

Срок меры пресечения - до 21 февраля.

Напомним, 31 января Печерский райсуд Киева избрал для одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ранее он находился под круглосуточным домашним арестом.

Как известно, Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования по так называемому делу бронежилетов до 5 мая.

Вікторія МатолаВікторія Матола, Журналіст, редактор відділу "Право"
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также