Двум подозреваемым в деле о закупке бронежилетов избрали меру пресечения в виде ночного ареста

Печерский райсуд Киева рассмотрел два ходатайства прокуратуры о продолжении меры пресечения для двоих подозреваемых в деле о закупке бронежилетов. В частности, Михаилу Каморянскому и Василию Саковцу.

Как сообщил LB.ua их адвокат Георгий Тигишвили, Каморянскому суд смягчил меру пресечения с круглосуточного ареста на ночной арест. Саковцу избрал ту же меру пресечения - также ночной арест.

Срок меры пресечения - до 21 февраля.

Напомним, 31 января Печерский райсуд Киева избрал для одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ранее он находился под круглосуточным домашним арестом.

Как известно, Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования по так называемому делу бронежилетов до 5 мая.