Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о крушении MH17

Один из подозреваемых изъявил желание свидетельствовать в Гааге.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о сбитом 17 июля 2014 году над Украиной "Боинге 777" Malaysia Airlines.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Брехт ван де Мосдейк, передает Укринформ.

"Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать", - добавила она.

По информации источников издания, подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.