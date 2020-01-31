ВАКС разрешил задержать экс-главу правления VAB Банка Мальцева

Высший антикоррупционный суд разрешил задержать бывшего главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и доставить его в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

"Разрешили задержать и доставить в суд", - сказал он.

По его словам, такое решение было принято 30 января.

Напомним, В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.

В конце ноября НАБУ объявило в розыск Дениса Мальцева.