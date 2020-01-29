Холодницкий заявил, что готов расследовать дела по материалам пранкера Джокера

По словам главы САП, пока никакой информации от него он не получил.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что готов привлекать к расследованиям материалы пранкера Джокера, если они будут законными. Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

"Если это будут доказательства, которые можно в рамках УПК приобщить к делу и которые будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", — объяснил он.

По словам Холодницкого, с момента переписки с пранкером осенью 2019 года он не получил от него никакой информации.

"Он с незнакомого номера в WhatsApp написал мне: "Добрый день, я Джокер". На аватарке тогда была фотография Рябошапки. Он сразу признался, что он Джокер. Я, конечно, до сих пор надеюсь, contra spem spero, что он выдаст материалы, которые смогут лечь, если там есть признаки преступлений, в основу уголовных производств. На сегодня у нас такой информации, к сожалению, нет — и пока не намечается", – сообщил Назар Холодницкий.

Напомним, 31 октября в сети Telegram появился канал пранкера Джокера. За последующие дни в нем была опубликована переписка с нардепами от "Слуги народа" Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко – ее также вели якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки. Переписка велась о личной жизни и внутрипартийном устройстве.

Депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук не стала опровергать подлинность переписки Николая Тищенко с Джокером.