Антикорсуд, ЦИК, ГБР, НАБУ и САП смогут самостоятельно определять оклад своих сотрудников

Верховная Рада разрешила Высшему антикоррупционному суду, Центральной избирательной комиссии, Госбюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре самостоятельно определять должностной оклад своих сотрудников.

За принятие законопроекта №2572 за основу проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 277 депутатов.

Всего документ касается аппарата Рады, ГБР, НАБУ, Высшего антикоррупционного суда, САП, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии.

Ведомствам предлагается самостоятельно определять должностной оклад и другие составляющие оплаты труда вместо Кабинета Министров с 1 января 2020 года.

Напомним, 16 декабря Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.