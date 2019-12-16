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КСУ признал неконституционным назначение Зеленским глав ГБР и НАБУ, - СМИ

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

КСУ признал неконституционным назначение Зеленским глав ГБР и НАБУ, - СМИ
Фото: Конституційний Суд України

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

По его словам, суд 16 декабря вынес два заключения по направленным законопроектам.

Согласно одному заключению, законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционного суда законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа. Соответствующий проект закона Зеленский внес в парламент 29 августа.

Законопроектом предлагалось прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта: президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР; президент Украины создает независимые регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

Ранее КСУ забраковал законопроект Зеленского о дополнительных омбудсменах.

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