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Малюська опроверг сообщения СМИ о своей отставке

"Конечно же это - неправда", - сказал глава Минюста.

Малюська опроверг сообщения СМИ о своей отставке
Денис Малюська на засіданні уряду 4 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о его возможной отставке.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Конечно же это - неправда", - сказал он.

27 ноября  Малюська обнародовал видео, в котором рассказано об успехах новой министерской команды. В частности речь идет о том, что министерству удалось остановить потенциально незаконные действия как в системе исполнительного производства, так и сфере регистрации частных исполнителей, а также о спрятанных письмах по заказу третьих лиц.

12 декабря издание "Украинская правда" сообщило, что Малюська заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату "хотя бы до 80 тыс. гривен".

Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что глава Минюста подал в отставку. После этого Малюська опубликовал в фейсбуке фото своего стола, на котором лежат его ботинки и заявил, что "держит интригу".

Напомним, ранее сегодня также опроверг слух о своей отставке министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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