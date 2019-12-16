Малюська опроверг сообщения СМИ о своей отставке

"Конечно же это - неправда", - сказал глава Минюста.

Министр юстиции Денис Малюська опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о его возможной отставке.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Конечно же это - неправда", - сказал он.

27 ноября Малюська обнародовал видео, в котором рассказано об успехах новой министерской команды. В частности речь идет о том, что министерству удалось остановить потенциально незаконные действия как в системе исполнительного производства, так и сфере регистрации частных исполнителей, а также о спрятанных письмах по заказу третьих лиц.

12 декабря издание "Украинская правда" сообщило, что Малюська заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату "хотя бы до 80 тыс. гривен".

Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что глава Минюста подал в отставку. После этого Малюська опубликовал в фейсбуке фото своего стола, на котором лежат его ботинки и заявил, что "держит интригу".

Напомним, ранее сегодня также опроверг слух о своей отставке министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.