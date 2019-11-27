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Минюст снял фильм о достижениях новой команды

Презентация планов министерства состоится 28 ноября в Бучанской исправительной колонии.

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал видео, в котором говорится об успехах новой министерской команды.

"Мне повезло иметь высокопрофессиональную и эффективную команду, интересную работу и амбициозные цели. Коротко об этом - в видео ниже. Развернуто - завтра на презентации планов Минюста в 14 часов в Бучанской исправительной колонии # 85", - написал министр на своей странице в фейсбуке.

В частности речь идет о том, что министерству удалось остановить потенциально незаконные действия как в системе исполнительного производства, так и сфере регистрации частных исполнителей, а также о спрятанных письмах по заказу третьих лиц.

Напомним, 29 августа Рада назначила новый Кабинет министров, в том числе министра юстиции Малюську.

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